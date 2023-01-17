Ольга Харлан вперше від початку війни приїхала до рідного Миколаєва та показала, куди одразу пішла

Фехтувальниця Ольга Харлан вперше від початку повномасштабної війни приїхала до рідного Миколаєва.

Знаменитість раніше не наважувалася повертатися до міста, адже його постійного обстрілювали російські окупанти. Утім, в Instagram-stories спортсменка повідомила, що нарешті приїхала додому. Також Ольга опублікувала фото з найріднішою людиною – мамою.

"Я вдома", - коротко підписала світлину Харлан.

Ольга Харлан з мамою / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтувальниця також показала місце, куди одразу ж по приїзду пішла. Ольга навідалася до будинку, який зруйнувала російська ракета. Спортсменка вшанувала пам'ять загиблих.

"Це найперше місце, куди я поїхала в моєму рідному Миколаєві. Вічна пам'ять", - написала Ольга.

Фото: instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Ольга Харлан перебувала у свого бойфренда в Італії. В середині жовтня минулого року спортсменка вже приїжджала до України, щоправда, не до Миколаєва, а до Львова, де зустрічалася з батьками, які відмовилися покидати свою домівку.

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