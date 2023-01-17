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Ольга Харлан вперше від початку війни приїхала до рідного Миколаєва та показала, куди одразу пішла

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Ольга Харлан вперше від початку війни приїхала до рідного Миколаєва та показала, куди одразу пішла

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Спортсменка також опублікувала світлину з рідною людиною – мамою.

Фехтувальниця Ольга Харлан вперше від початку повномасштабної війни приїхала до рідного Миколаєва.

Знаменитість раніше не наважувалася повертатися до міста, адже його постійного обстрілювали російські окупанти. Утім, в Instagram-stories спортсменка повідомила, що нарешті приїхала додому. Також Ольга опублікувала фото з найріднішою людиною – мамою.

"Я вдома", - коротко підписала світлину Харлан.

Ольга Харлан з мамою / © instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан з мамою / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтувальниця також показала місце, куди одразу ж по приїзду пішла. Ольга навідалася до будинку, який зруйнувала російська ракета. Спортсменка вшанувала пам'ять загиблих.

"Це найперше місце, куди я поїхала в моєму рідному Миколаєві. Вічна пам'ять", - написала Ольга.

© instagram.com/olgakharlan
Фото: instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Ольга Харлан перебувала у свого бойфренда в Італії. В середині жовтня минулого року спортсменка вже приїжджала до України, щоправда, не до Миколаєва, а до Львова, де зустрічалася з батьками, які відмовилися покидати свою домівку.

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Дата публікації
Перегляди
730
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