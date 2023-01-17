Ольга Харлан вперше від початку війни приїхала до рідного Миколаєва та показала, куди одразу пішла

Спортсменка також опублікувала світлину з рідною людиною – мамою.
Фехтувальниця Ольга Харлан вперше від початку повномасштабної війни приїхала до рідного Миколаєва.
Знаменитість раніше не наважувалася повертатися до міста, адже його постійного обстрілювали російські окупанти. Утім, в Instagram-stories спортсменка повідомила, що нарешті приїхала додому. Також Ольга опублікувала фото з найріднішою людиною – мамою.
"Я вдома", - коротко підписала світлину Харлан.
Фехтувальниця також показала місце, куди одразу ж по приїзду пішла. Ольга навідалася до будинку, який зруйнувала російська ракета. Спортсменка вшанувала пам'ять загиблих.
"Це найперше місце, куди я поїхала в моєму рідному Миколаєві. Вічна пам'ять", - написала Ольга.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Ольга Харлан перебувала у свого бойфренда в Італії. В середині жовтня минулого року спортсменка вже приїжджала до України, щоправда, не до Миколаєва, а до Львова, де зустрічалася з батьками, які відмовилися покидати свою домівку.
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