Ольга Харлан замилувала рідкісними фото з італійським бойфрендом-красунчиком

Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася сімейним контентом з бойфрендом, італійським красунчиком Луїджі Самеле.

Зазвичай спортсменка майже не ділиться спільними знімками з коханим, однак цього разу знаменитість вирішила зробити виняток.

Ольга Харлан з бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Вони разом вирушили до Парижа, де насолоджувалися відпочинком. Закохані відвідали різдвяний ярмарок та зробили спільні фото, які Ольга опублікувала в Instagram-stories.

Ольга Харлан з бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан також поділилася враженнями від поїздки. Попри те, що у неї був травмований палець на нозі, і погода була морозною, подорож до Парижа спортсменці запам'яталася.

"Нічого не може зупинити мене насолоджуватись одним із моїх найулюбленіших місць у світі. Навіть тріснутий палець на нозі. Дякую метро, уберу та морозу за те, що не давав нам можливості довго перебувати на вулиці. Але Париж чудовий… Кожного разу - як уперше", - поділилася Ольга.

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, Ольга Харлан зустрічається з італійським шаблістом Луїджі Самеле від 2019 року. Нині спортсменка мешкає в Італії разом з коханим.

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