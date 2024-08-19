Ольга Харлан зізналась, як війна вплинула на її стосунки з коханим-іноземцем: "Бути разом складно"

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відверто розповіла, як війна вплинула на її стосунки з коханим-іноземцем Луїджі Самеле.

Пара разом від 2018 року. Утім, до повномасштабної війни закохані практично жили окремо: Ольга Харлан - в Україні, а її обранець – в Італії. Однак з початком російського вторгнення це змінилося, адже фехтувальниця переїхала до коханого. Спільне проживання позитивно вплинуло на стосунки пари.

Ольга Харлан із коханим / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Я можу сказати, що так (війна вплинула на стосунки - прим. ред.) Те, що я приїхала до Італії — це дуже добре, бо багато бачимося, живемо разом. Це те, що ми не могли робити до повномасштабної війни", - розповіла фехтувальниця в інтерв'ю Марічці Падалко.

Утім, Ольга Харлан говорить, що неабияк тяжко через те, за яких саме умов вони почали жити разом. Знаменитість через повномасштабну війну постійно перебувала в стресі, що також впливало й на Луїджі Самеле. Навіть зараз, коли в Україні відбуваються повномасштабні обстріли, спортсменка не може бути осторонь, а постійно читає новини.

Ольга Харлан із коханим / Фото: instagram.com/olgakharlan

"За таких причини бути разом було дуже складно. Він бачив мій стан, і на нього це теж впливало дуже сильно. Я трішки віддалялася, бо всі ці новини... Коли щось жахливе відбувається, всі ці новини, чи Миколаїв обстрілюють, чи Київ, чи інші якісь міста наші обстрілюють, я просто сиджу в телефоні. Він дуже поважає все, що відбувається зі мною, але це також якось вплинуло на наші стосунки", - поділилася спортсменка.

Окрім того, додатковий стрес на закоханих звалився й через підготовку до Олімпійських ігор, в яких вони обоє брали участь. Як говорить Харлан, їм з коханим доводиться переживати неабиякі випробування, однак фехтувальниця переконана, що вона з обранцем впорається.

Ольга Харлан із коханим / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Ще ми готуємося до Олімпіади, нам ще треба на змагання, змагання не добре йдуть, а ми готуємося вдвох до Олімпіади. Це таке випробування для наших стосунків", - додала спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно перша леді Олена Зеленська відверто розповіла, як повномасштабна війна в Україні вплинула на їхні стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

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