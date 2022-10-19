Ольга Харлан зворушила першою від початку війни зустріччю з батьками

Спортсменка ще до початку повномасштабного вторгнення поїхала з України, а нині ж повернулася.
Фехтувальниця Ольга Харлан нарешті зустрілася зі своїми батьками, які весь час повномасштабної війни перебували в Миколаєві та відмовилися евакуйовуватися.
Зокрема, спортсменка ще 16 лютого поїхала з України. Оля була за кордоном, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Утім, нині зірка вирішила повернутися, аби нарешті побачитися з батьками. Щоправда, їхня зустріч відбулася не в рідному Миколаєві, а у Львові.
"Щаслива та дуже стомлена. 16 годин - і ми у Львові. До речі, після 16 лютого (я поїхала до початку повномасштабного вторгнення) не засмучує той факт, що я не вдома, тому що я тут… у себе на Батьківщині", - поділилася Харлан.
Загалом до Львова приїхали мама і тато спортсменки. Навіть хатнього улюбленця батьки привезли з собою.
"Перша зустріч від початку повномасштабної війни", - поділилася Оля.
Також спортсменка зізналася, що у Львові вона вперше в житті почула сигнал повітряної тривоги.
"Що можу сказати… З почином мене. Вперше в житті чую повітряну тривогу", - зізналася Харлан.
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