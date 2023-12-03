Ольга Мартиновська на тлі чуток про роман з Ярославським показала з ним солодкі поцілунки на камеру

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська неабияк здивувала доволі неочікуваними кадрами зі своїм колегою, кухарем Володимиром Ярославським.

До слова, парочці вже тривалий час приписують роман. Тим часом Мартиновська ще більше підігріла ці плітки. У своєму Instagram вона опублікувала ролик, де вони з Ярославським на тлі новорічної ялинки обіймають одне одного та солодко цілують.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Днями шеф-кухар реагував на чутки про їхній роман та пояснював, що насправді вони з Мартиновською лише приятелі. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Ярославський говорив, що може спати зі своєю колегою в одному ліжку та навіть поцілувати її в губи. Однак це все відбувається без жодного підтексту.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Ми дуже класні друзі. Я щасливий, що ми перетнули межу, щоб не залізти у постіль разом. У мене так стається, що ті люди, з якими зміг зберегти дружні стосунки, по життю мої найкращі друзі. Я дуже радий, що з Мартиновською ми дуже близькі друзі. Коли їздили за кордон, спали в одному ліжку. Я можу її поцілувати в губи, але без підтексту", - пояснював кухар.

До речі, пильні користувачі, які додивилися ролик Мартиновської до кінця, помітили, що це був жартівливий поцілунок, після якого вони вдавали, що витирають потім ретельно губи.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Зазначимо, нещодавно Ольга Мартиновська теж спростовувала чутки про їхній роман. Ба більше, знаменитість ділилася, що в її житті з'явився бойфренд і вона закохалася.

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