Ольга Мартиновська неочікувано зіграла в театрі та зізналася, який страх поборола

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська спробувала себе у справжньому акторстві.

Зірка зіграла роль у виставі, яка нещодавно відбулася у столичному "Жовтневому палаці". Ольга у фотоблогу розповіла, що перед цим тривалий час навчалася у школі акторів. Зокрема, розвивала ті якості, яких раніше їй дуже бракувало, працювала над голосом. У результаті кулінарна експертка переборола страх публічних виступів.

"Все сталося в Києві, в Жовтневому палаці. Школа акторів. Працювати на камеру і з глядачем театру, як виявилось – абсолютно різні речі, як я того не знала. Приводів багато для цього. Я все ще боялась публічних виступів, голос тремтів, слова ковталися, темп занадто швидкий, відсутність послідовності. Мені хотілося навчитися "володіти" слухачем, глядачем і собою, зокрема. Хотілось навчитися правильно дихати під час виступів, правильно дивитися, вчасно усміхатися…" – поділилася Мартиновська.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ведуча також поділилася емоціями від першої в житті вистави на великій сцені. Ольга каже, що їй неймовірно сподобалося.

"В кінці пригоди ми всі вийшли на справжню сцену справжнього театру зі справжніми глядачами! Які відчуття? Вони неповторні! Це як сяяти на небі", - зізналася зірка.

Ольга Мартиновська з колегами по сцені / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал вперше після других пологів вийшла на сцену. Артистка зіграла у виставі через тиждень після появи доньки.

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