Ольга Мартиновська показалася топлес у душі і зіткнулася з критикою: зірка різко відповіла хейтерам

Суддя "МастерШефа" попозувала оголеною на відпочинку в селі.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилася з шанувальниками пікантними знімками, зробленими в селі.
Так, у фотоблогу Мартиновська запостила серію фото, де позує повністю оголеною. Як виявилося, наважитися на ню-фотосесію зірку замотивувала її подруга-фотографиня. Тож, разом вони створили декілька знімків просто під час миття у вуличному душі в селі.
"Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотографинею, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський… А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі і в такий душ можна вдвох", - написала Ольга.
Тим часом прихильники ведучої залишили під її публікацією безліч компліментів. Втім, знайшлися й ті, кому фотосесія не сподобалася й вони розкритикували такі відверті знімки Мартиновської. Суддя "МастерШефа" не проігнорувала схожі коментарі й вже відповіла на один з них: "Якщо ви думаєте, що я дуже засмучена через те, що не виправдала ваших очікувань, – ви помиляєтесь. Мені все подобається в цих світлинах і в моїй особистості. Дякую за увагу".
Нагадаємо, нещодавно супермодель Гайді Клум неочікувано зняла з себе одяг просто посеред шоу.
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