Ольга Навроцька розповіла про кризу у стосунках з Фаготом та чому у них нема дітей

Ольга Навроцька розповіла про кризу у стосунках з Фаготом та чому у них нема дітей

Зіркова пара разом вже понад 10 років.

Відома українська дизайнерка Ольга Навроцька відверто розповіла про те, чому закрила свій бізнес та про особисте життя.

Сукні від Навроцької носили не лише українські знаменитості, а й світові – Гелен Міррен з'явилася в її блузці на одному з шоу, а акторка Меган Маллаллі - на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Яким же було здивування прихильників, коли навесні 2020 року успішна дизайнерка оголосила про закриття бренду.

"Я відчувала, що мене просто нудить і все, і я не можу цим займатися. Це те хобі, яке перейшло в роботу, переросло у бізнес і почало мене знищувати. Я зрозуміла, що в такому ритмі не можу вже існувати, я хочу сповільнитись", - пояснила Ольга.

Ольга Навроцька та Фагот / instagram.com/navro

Навроцька припинила горіти своєю справою. Вона довго наважувалася на цей крок і навіть довела себе до депресії, подолати яку допомогли медитації і коханий. Уже 10 років Оля в цивільному шлюбі з музикантом Олегом Фаготом Михайлютою. Вони познайомилися на дні народженні Маші Єфросініної і Оля зізнається, що за 10 років їхні почуття лише зміцніли.

"Ми набули якоїсь гармонії, ми подорослішали і почуття подорослішали", - зазначила дизайнерка.

Та Оля не приховує – декілька років тому в них була криза в стосунках і вони навіть розходилися. Та, врешті, порозумілися.

"Коли ти вже стільки років з людиною – тобі не хочеться втрачати ці стосунки, але ти в цих стосунках бути не можеш – то ти починаєш автоматично над ними працювати. Я почала медитувати, пішла у духовний розвиток, я заспокоїлася. Все ж таки жінки транслюють свій стан, а чоловіки як антени його приймають", - зазначила Ольга.

Ольга Навроцька та Фагот / instagram.com/navro

Навроцька щаслива, що вони з Фаготом ще й близькі друзі, яким завжди цікаво разом. Пліткували, що на початку стосунків саме Оля стала причиною того, що артист покинув свою вагітну дівчину.

"Це абсолютно не правда, це було його рішення, його стосунки та його питання та рішення з матір'ю дитини, я тут взагалі ні до чого", - запевнила знаменитість.

Оля щаслива, що Олег став батьком до стосунків із нею, адже сама вона дітей не хоче.

"Я не готова брати на себе таку відповідальність. Ось це справді справжнє пояснення – не фізіологія. Я не хочу. Стільки болю, проблем, відповідальності в житті, я не розумію, як можна привести в це життя дитину і залишити її, щоб вона мучилася і радіти теж, але я вважаю, що життя складне", - пояснила Навроцька.

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