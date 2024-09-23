Ольга Навроцька здивувала, як хотіла переїхати до Росії і як Людмила Гурченко її від цього відмовила

Українська дизайнерка Ольга Навроцька здивувала, як хотіла переїхати до Росії та як російська акторка Людмила Гурченко відмовила її від цього рішення.

Так, Навроцька раніше працювала в РФ та мала там чимало клієнтів. Як зізнається дизайнерка в інтерв'ю Аліні Доротюк, вона тоді була несвідомою та не заглиблювалася в історію РФ та її ставлення до України. Навроцька говорить, що "була меншовартою малороскою". Тож, дизайнерка хотіла не лише будувати кар'єру в РФ, а й переїхати туди жити.

Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

"Я дуже багато працювала з Москвою, це правда. І в мене навіть була колись ідея туди переїхати, тому що в мене практично всі клієнти були звідти. Я не буду виправдовуватися: я була "меншоварта малороска" з усіма наслідками, що звідси випливають. Я нічого не знала, не розуміла про глибину цієї країни, про її коріння", - зізналась знаменитість.

Утім, від переїзду до Росії Ольга Навроцька відмовилася. Дизайнерка зізнається, що відговорила її від цього подруга – акторка Людмила Гурченко, якої не стало 2011 року. Артистка тоді сказала Навроцькій, аби та навіть не думала про переїзд до РФ та ніколи цього не робила. Врешті, дизайнерка залишилася в Україні.

Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

"Я пам'ятаю, коли я хотіла ухвалити рішення переїхати до Москви, у мене була така прекрасна подруга як Людмила Марківна Гурченко. І вона мені сказала: "Олю, в жодному не переїжджай. Ніколи не роби цього". От просто вона мені якось сказала і так запрограмувала. Я могла жити в Москві, за кордоном, де завгодно. За моє життя було багато варіантів мені тут не бути, але я саме тут. І для мене це був такий величезний інсайт", - пригадала дизайнерка.

Нагадаємо, раніше Ольга Навроцька відповіла, чому в них з коханим, учасником гурту "ТНМК" Фаготом, немає власних дітей. Також дизайнерка розповіла, які в неї стосунки склалися з сином музиканта.

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