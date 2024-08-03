Ольга Сумська публічно звернулася до Алли Пугачової й висловилася про її позицію

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала позицію співачки Алли Пугачової, яка нещодавно назвала причину відсутності своїх концертів.

Так, на фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі 75-річна Пугачова зізналася, що припинила співати через те, що "поки десь щось стріляє – птахи мовчать", натякаючи на війни. Відповідною цитатою російської артистки поділилася Сумська. Вона висловила свій захват від такої позиції виконавиці й залишила емоджі у формі бурхливих оплесків і сердечка на знак прихильності. До того ж вона відмітила її офіційну сторінку в Instagram.

Своєю чергою, Алла Пугачова на своїй сторінці публічно поки не відреагувала на таку підтримку з боку Сумської.

Ольга Сумська відреагувала на позицію Алли Пугачової / Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Алла Пугачова з дітьми й чоловіком Максимом Галкіним полишила РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони проживають в Ізраїлі й час від часу коментують російські злочини на території України. Зокрема, артистка нещодавно реагувала на жахливий обстріл Росією дитячої лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова зустрілася на музичному фестивалі з шоуменом Андрієм Данилком. Прихильники українського артиста розділилися на два табори й висловили свою негативну думку про їхнє спільне фото.

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