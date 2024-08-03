Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Ольга Сумська публічно звернулася до Алли Пугачової й висловилася про її позицію

Ольга Сумська публічно звернулася до Алли Пугачової й висловилася про її позицію

Ольга Сумська публічно звернулася до Алли Пугачової й висловилася про її позицію

Ольга Сумська, Алла Пугачова

Артистка відреагувала на нещодавню заяву російської виконавиці.

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала позицію співачки Алли Пугачової, яка нещодавно назвала причину відсутності своїх концертів.

Так, на фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі 75-річна Пугачова зізналася, що припинила співати через те, що "поки десь щось стріляє – птахи мовчать", натякаючи на війни. Відповідною цитатою російської артистки поділилася Сумська. Вона висловила свій захват від такої позиції виконавиці й залишила емоджі у формі бурхливих оплесків і сердечка на знак прихильності. До того ж вона відмітила її офіційну сторінку в Instagram.

Своєю чергою, Алла Пугачова на своїй сторінці публічно поки не відреагувала на таку підтримку з боку Сумської.

Ольга Сумська відреагувала на позицію Алли Пугачової / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська відреагувала на позицію Алли Пугачової / Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Алла Пугачова з дітьми й чоловіком Максимом Галкіним полишила РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони проживають в Ізраїлі й час від часу коментують російські злочини на території України. Зокрема, артистка нещодавно реагувала на жахливий обстріл Росією дитячої лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова зустрілася на музичному фестивалі з шоуменом Андрієм Данилком. Прихильники українського артиста розділилися на два табори й висловили свою негативну думку про їхнє спільне фото.

Читайте також:

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Повʼязані теми:

Наступна публікація