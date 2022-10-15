Ольга Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами та показала її архівні фото

Українська акторка Ольга Сумська довела до сліз шанувальників своїм щемливим постом, адресованим її мамі Ганні Іванівні Сумській.

14 жовтня українській акторці, заслуженій артистці УРСР та мамі акторок Ольги та Наталії Сумських мало би виповнитися 89 років.

Мама Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

На своїй сторінці в Instagram Сумська розмістила фотографії з мамою, на яких вони постають усією родиною. Зірка зізналася, що дуже сумує за близькою людиною:

"Мамочко… Твій перший день народження без тебе, кровинка моя… Моя радість, моя душа, моє рідненьке сонечко… Де ти, мамусю? Мабуть там з татом все бачите, як нам важко… Мені здавалось, що твоя нестримна енергія і чарівність, твоє добре сердечко буде ще довго-довго з нами… Аж ні… Вирішила покинути нас в такий страшний час… Наказала мені уві сні не плакати, але це неможливо, бо дуже боляче… Бо не чую твого рідненького голосочку, твоїх мудрих настанов, не обіймаю тебе, не цьомаю твої ніжні, теплі ручки, не зазирну в оченятка…Ти встигла так багато всього дати кожному в нашій родині, а головне – любов до життя, до професії, віру в себе, доброту і велич душі…" – написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з мамою та доньками / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою та донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Шанувальники артистки підтримали її, а хтось згадав, якою Ганна Іванівна була за життя: "Оленько, світла пам'ять мамі. Знаю, який у вас був зв'язок", "Так, завжди телефонувала Ганні Іванівні із Катюжанки. Вона завжди розпитувала про село, цікавилась нашими справами. Які свята проводите в школі. Що граєте на шкільних , сільських сценах. Світла пам'ять. Великої душі була наша землячка - Ганна Іванівна", "Читаю і кожне слово таке, мама у житті – це наше серце, крізь сльози перечитую... Царство Небесне!".

Ольга Сумська з мамою та донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що мама Ольги та Наталії Сумських Ганна Іванівна пішла з життя через декілька днів після повномасштабного вторгнення рф до України – артистка померла 27 лютого 2022 року у віці 88 років.

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