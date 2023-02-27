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Ольга Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами, якої не стало рік тому

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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579
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Ольга Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами, якої не стало рік тому

Ольга Сумська з покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Артистка також опублікувала спільні фото з рідною людиною.

Сьогодні, 27 лютого, рівно рік минув, як пішла з життя мама української акторки Ольги Сумської.

У роковини смерті Ганни Іванівни артистка присвятила їй зворушливий допис в Instagram. Сумська зазначила, що їй дуже не вистачає мами, її теплих слів та обіймів. За словами акторки, рідна людина назавжди залишиться у неї в пам'яті.

Ольга Сумська з покійною мамою / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

"Рік без мами…27 лютого 2022-го о 4 ранку не стало найдорожчої у світі…Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе? Рідненька…Хоча б словечко почути, обійняти…У пам'яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя", - написала Ольга В'ячеславівна.

Ольга Сумська з покійною мамою / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Також Сумська опублікувала чимало знімків з рідною людиною. Зокрема ті, де вони позують перед об'єктивом лише вдвох, і ті, де до них доєдналися доньки акторки.

Ольга Сумська з доньками та покійною мамою / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з доньками та покійною мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, мама Ольги Сумської – Ганна Іванівна – пішла з життя через декілька днів після початку повномасштабної війни. Рідної людини акторки не стало у віці 88 років.

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Дата публікації
Перегляди
579
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