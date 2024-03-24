Ольга Сумська на рідкісних кадрах показалася з ексчоловіком та донькою від Борисюка

Артистка зізналась, що вони разом зіграють в одній виставі.

Українська акторка Ольга Сумська показала рідкісні кадри з ексчоловіком Євгеном Паперним та донькою від Віталія Борисюка.

Як виявилося, вони всі разом зіграють в одній виставі "Боїнг-Боїнг. Перезавантаження". Знімками з театральною трупою Ольга Сумська рекламувала майбутній захід. Артистка опублікувала кадри з акторами, які гратимуть у виставі. Серед акторського складу є донька Сумською та Борисюка - Ганна.

Ольга Сумська з колегами за виставою / Фото: instagram.com/olgasumska

У виставі також грає колишній чоловік Ольги В'ячеславівни – Євген Паперний. Акторка сфотографувалася з ексобранцем та опублікувала їхній рідкісний знімок.

Ольга Сумська та Євген Паперний / Фото: instagram.com/olgasumska

"Шановні друзі, запрошую всіх на показ вистави "Боїнг-Боїнг. Перезавантаження", - запросила Ольга Сумська своїх підписників на виставу.

Зокрема, актори вирушать на гастролі до таких міст, як Лубни, Миргород, Гребінка, Карлівка та Жовті Води.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська прокоментувала болісну для неї тему щодо старшої доньки Антоніни, яка живе в РФ. Артистка відповіла, чи має Тоня російське громадянство.

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