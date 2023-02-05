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Ольга Сумська насмішила відео, як під час гастролей зламала диван та ледь не гепнулася на підлогу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
1 хв
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Ольга Сумська насмішила відео, як під час гастролей зламала диван та ледь не гепнулася на підлогу

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

З акторкою стався кумедний інцидент.

Під час гастролей у народної артистки України Ольги Сумської трапляються різні ситуації. Зокрема, часом і кумедні.

Одним із таких знаменитість поділилася у своєму Instagram. Так, артистка поїхала до Калуша з виставою "За двома зайцями". У гримерці Ольга В'ячеславівна присіла на диван, аби перепочити. Однак, щось пішло не так. Диван зламався, а Сумська ледь не гепнулася на підлогу.

Цей інцидент не засмутив акторку, а навпаки – розвеселив. Маленькою порцією гумору знаменитість поділилася з прихильниками, тож опублікувала відповідне відео.

"Трішки гумору в стрічку! Привіт, Калуш! Мабуть, таки диван відчув, що тітка Секлета (героїня, яку грає Сумська, - прим. ред.) приїхала! Сьогодні ми у вас з нашою легендарною виставою "За двома зайцями", - поділилася акторка.

Тим часом користувачі під відео оцінили такий контент. А Тарас Цимбалюк, колега за сценою Ольги В'ячеславівни, залишив стікери у вигляді смайликів, що сміються зі сльозами на очах.

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Дата публікації
Перегляди
56
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