Ольга Сумська неочікувано звернулася до старшої доньки, яка проживає в РФ

Артистка привітала рідну людину з особливим святом.
Українська акторка Ольга Сумська привітала старшу доньку Антоніну Паперну з днем народження.
Сьогодні, 1 червня, зіркова мама присвятила іменинниці декілька сторіз. Ольга звернулася до доньки з привітаннями й адресувала їй безліч теплих слів. До того ж акторка опублікувала низку архівних світлин з Паперною, де вона юною постає в її обіймах, а також позує поблизу покійної бабусі.
"Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження! Люблю", - написала Сумська.
Зазначимо, Антоніна Паперна багато років живе і працює у Москві і мовчить про російську військову агресію. Вона виїхала ще до повномасштабного вторгнення й почала розбудовувати там акторську кар'єру. Як відомо, артистка заміжня за російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Сама Ольга Сумська неодноразово наголошувала, що ця тема доволі складна для неї. Тим не менш, українська акторка нещодавно зізналася, що її донька не змінювала громадянство і є українкою.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська замилувала фото з чоловіком Віталієм Борисюком і показала, як він з голим торсом в Одесі засмагав.
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