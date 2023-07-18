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Ольга Сумська ніжно привітала чоловіка Віталія Борисюка з ювілеєм: "Вічно молодий"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
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Ольга Сумська ніжно привітала чоловіка Віталія Борисюка з ювілеєм: "Вічно молодий"

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Актору виповнилося 60 років.

У родині української акторки Ольги Сумської свято - 18 липня свій день народження святкує її чоловік, актор Віталій Борисюк. 

Цього року заслуженому артисту виповнилося 60 років. Сумська ніжно привітала свого чоловіка з ювілеєм у своєму Instagram та поділилася щасливими кадрами разом. 

"З ювілеєм, коханий! Вічно молодий і найрідніший! Люблю!", - привітала Борисюка дружина.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Також акторка показала, який сюрприз зробила чоловіку. Сумська подарувала Борисюку гарну квіткову композицію у патріотичних кольорах з великою повітряною кулькою, на якій були написано "Разом до перемоги".

Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska
© instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska

У коментарях підписники акторки доєдналися до привітань та побажали Борисюку довгих і щасливих років життя: "Нехай все, що бажається - здійснюється", "Щирі вітання", "Многая літа", "Щастя вашій родині".

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Дата публікації
Перегляди
309
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