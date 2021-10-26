Ольга Сумська опинилася в лікарні та показала, як відходить від наркозу

Зірка опублікувала відео з лікарняної палати.
Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська опинилася в лікарні.
Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. Сумська опублікувала відео, на якому показала, як відходить від наркозу.
Як запевняє Ольга, з нею все добре. Акторці зробили гастроскопію. Ця процедура проводиться для обстеження шлунку і стравоходу за допомогою ендоскопа, який вводиться через рот.
Це доволі неприємний процес, тому Сумська вирішила зробити гастроскопію під наркозом.
"Друзі, щойно відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала... Зараз будемо дивитися результати. Трошки погано говорю, але при тямі", - говорить акторка.
Наразі з Ольгою все добре. Вона вирушила до Одеси, де у неї сьогодні запланована театральна вистава.
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