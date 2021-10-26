Ольга Сумська опинилася в лікарні та показала, як відходить від наркозу

Ольга Сумська опинилася в лікарні та показала, як відходить від наркозу

Зірка опублікувала відео з лікарняної палати.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська опинилася в лікарні.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. Сумська опублікувала відео, на якому показала, як відходить від наркозу.

Як запевняє Ольга, з нею все добре. Акторці зробили гастроскопію. Ця процедура проводиться для обстеження шлунку і стравоходу за допомогою ендоскопа, який вводиться через рот.

Це доволі неприємний процес, тому Сумська вирішила зробити гастроскопію під наркозом.

Ольга Сумська в лікарні / instagram.com/olgasumska

"Друзі, щойно відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала... Зараз будемо дивитися результати. Трошки погано говорю, але при тямі", - говорить акторка.

Наразі з Ольгою все добре. Вона вирушила до Одеси, де у неї сьогодні запланована театральна вистава.

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