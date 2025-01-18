Ольга Сумська під час обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів: "Зовсім поряд"

Артистка розповіла про жахливий удар по столиці 18 січня та його наслідки.

Сьогодні, 18 січня, РФ здійснила черговий злочин. Російська армія вдарила балістикою по Києву. Сталися руйнування довкола станції метро "Лук'янівка". Під час ранкових обстрілів столиці загинуло троє людей, є поранені.

Очевидицею жахливого злочину стала й українська акторка Ольга Сумська. У своєму фотоблогу вона поширила кадри з місця подій, де видніються руйнування біля станції метро "Лук'янівка". Зокрема, потрощені балістикою фасади й шибки будівель, уламки на підлозі та машину, яка вщент згоріла від вибуху.

Ольга Сумська показала наслідки удару по Києву 18 січня / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська показала наслідки удару по Києву 18 січня / Фото: instagram.com/olgasumska

Своєю чергою, народна артистка зізналася, що перебувала майже в епіцентрі подій. Зокрема, почула дуже гучний вибух і помітила, як стіни у приміщенні здригалися від ударної хвилі. На щастя, зірка почувається добре та все минуло страхом.

"Ранок 18 січня, Київ, Лук'янівка! Ми зовсім поряд. Наші будинки здригалися", - приголомшила Сумська.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті трагічно загинув переможець талант-шоу "Танцюють всі", український хореограф Володимир Раков. Українські знаменитості висловилися про полеглого героя та вшанували його пам'ять.

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