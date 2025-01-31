Ольга Сумська після років непорозумінь примирилася з сестрою-акторкою: "Моя друга мама"

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно ділилася рідкісним фото з сестрою Наталією, повідомила про зрушення в їхньому спілкуванні.

Річ у тім, що рідні люди вже багато років не спілкувалися. Про негаразди в родині стало відомо, коли 2021 року Наталія В'ячеславівна відмовилася йти на святкування дня народження їхньої мами Ганни Опанасенко-Сумської. Проте зараз, за словами Ольги, крига між нею і сестрою скресла. Акторки знову почали підтримувати зв'язок. Тим паче, знаменитість постійно дуже тепло відгукується про Наталю:

"Спілкуємося, ну скільки можна. Думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Бог нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, як що там не було. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю! Вона неймовірно талановита", – розповіла Ольга Сумська в "ЖВЛ представляє".

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Щоправда, подробиць примирення артистка не розповідає. Вона зізналася, що це рішення було ухвалено спільно. Тож вони обидві залишили образи та негатив у минулому й відновили спілкування. До того ж Ольга озвучила свою заповітну мрію частіше збиратися великою родиною за столом.

"Немає перших, немає других. Просто спілкуємося і все. Не треба ніколи накопичувати негатив. Бо дуже страшний і відповідальний час, і тому все залежить від нас: що ми передаємо нашим дітям та онукам. Це дуже важливо. Мрію зібратися за родинним столом", – зізналася акторка.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка Катерина влаштувала публічну сварку з колишньою музиканта. Блогерка показала, як Лора Созаєва намагалася зачепити їхню родину.

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