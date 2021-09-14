Ольга Сумська поділилася архівним фото, на якому вона 20-річна позує в купальнику

Ольга Сумська поділилася архівним фото, на якому вона 20-річна позує в купальнику

На знімку артистка зображена на тлі річки.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська, яка нещодавно пригадала початок своєї кар'єри, показала, який вигляд мала у 20 років.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому вона зображена юною дівчиною. На фото Ольга позує перед камерою в купальнику на тлі річки. Її довжелезне волосся, яке раніше було темного кольору, зібране в косу.

20-річна Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

Артистка, яка й зараз має чудовий вигляд, в молодості була напрочуд гарною та мала струнку фігуру.

"20 років… Коса моя!" - пригадала Ольга.

Нагадаємо, зірки часто показують, який вони вигляд мали в молодості. Нещодавно Дмитро Гордон поділився знімком, який був зроблений 1990-го року.

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