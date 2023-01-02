Ольга Сумська поділилася архівними фото з донькою, яка живе в Росії: "Щасливі мирні часи"

Акторка також показала на фото маму та колишнього чоловіка.

Зірка українського кіно Ольга Сумська поділилася з шанувальниками архівними світлинами.

У сторіз в Instagram акторка показала, як сумує за мирними часами. На фото з архіву Сумська показала свою покійну маму Ганну Іванівну, колишнього чоловіка Євгена Паперного, а також доньку Тоню Паперну, яка зараз мешкає в Росії.

"Щасливі мирні часи", - підписала світлини Сумська.

Так, акторка показала, як її родина збиралася разом зі обіднім столом та весело проводила час разом.

Фото: instagram.com/olgasumska

На одній зі світлин Тоня позує разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого татуся.

"Татова доця", - підписала кадр акторка.

Фото: instagram.com/olgasumska

Також Сумська поділилася кумедними сімейними фото з Тонею в різному віці. В одному кадрі майбутня акторка позує в костюмі східної дівчини, а на іншому - обіймається з мамою.

Фото: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

Пригадала акторка і свої знімання у фільмі "Роксолана". Тоді, 1995 року, знімання стрічки відбувалися у кримському місті Бахчисарай.

"Улюблене фото 1995 року. Бахчисарай. На зніманнях "Роксолани", - додала підпис Сумська.

Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відповіла, чи побачиться з Тонею Паперною на зимові свята.

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