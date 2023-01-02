Ольга Сумська поділилася архівними фото з донькою, яка живе в Росії: "Щасливі мирні часи"

Акторка також показала на фото маму та колишнього чоловіка.
Зірка українського кіно Ольга Сумська поділилася з шанувальниками архівними світлинами.
У сторіз в Instagram акторка показала, як сумує за мирними часами. На фото з архіву Сумська показала свою покійну маму Ганну Іванівну, колишнього чоловіка Євгена Паперного, а також доньку Тоню Паперну, яка зараз мешкає в Росії.
"Щасливі мирні часи", - підписала світлини Сумська.
Так, акторка показала, як її родина збиралася разом зі обіднім столом та весело проводила час разом.
На одній зі світлин Тоня позує разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого татуся.
"Татова доця", - підписала кадр акторка.
Також Сумська поділилася кумедними сімейними фото з Тонею в різному віці. В одному кадрі майбутня акторка позує в костюмі східної дівчини, а на іншому - обіймається з мамою.
Пригадала акторка і свої знімання у фільмі "Роксолана". Тоді, 1995 року, знімання стрічки відбувалися у кримському місті Бахчисарай.
"Улюблене фото 1995 року. Бахчисарай. На зніманнях "Роксолани", - додала підпис Сумська.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відповіла, чи побачиться з Тонею Паперною на зимові свята.
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