Ольга Сумська поділилася, чи побачиться на новорічні свята з донькою, яка живе в Росії

Тоня Паперна після початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилася жити у країні-агресорці.

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, чи вдасться їй побачитися зі старшою донькою, акторкою Тонею Паперною, на новорічні свята.

У ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua артистка зізналася, що навіть не може уявити, коли знову зустрінеться з донькою та онуками, які досі перебувають у Росії.

За словами Сумської, зараз Тоні та усій родині дуже важко, але Паперна не має змоги покинути країну-агресорку та вимушена залишатися у Москві.

"Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити", - розповіла Сумська.

Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що Тоня Паперна живе у Росії зі своїм бойфрендом, російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох спільних дітей - 4-річну доньку Єву та 2-річного сина Даніїла.

Фото: instagram.com/olgasumska

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