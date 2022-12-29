Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ольга Сумська поділилася, чи побачиться на новорічні свята з донькою, яка живе в Росії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
549
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ольга Сумська поділилася, чи побачиться на новорічні свята з донькою, яка живе в Росії

Фото: instagram.com/olgasumska

Тоня Паперна після початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилася жити у країні-агресорці.

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, чи вдасться їй побачитися зі старшою донькою, акторкою Тонею Паперною, на новорічні свята. 

У ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua артистка зізналася, що навіть не може уявити, коли знову зустрінеться з донькою та онуками, які досі перебувають у Росії. 

За словами Сумської, зараз Тоні та усій родині дуже важко, але Паперна не має змоги покинути країну-агресорку та вимушена залишатися у Москві.

"Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити", - розповіла Сумська. 

© instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що Тоня Паперна живе у Росії зі своїм бойфрендом, російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох спільних дітей - 4-річну доньку Єву та 2-річного сина Даніїла. 

© instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
549
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація