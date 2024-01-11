Ольга Сумська похизувалася, як із донькою відпочиває на гірськолижному курорті в Австрії

Українська акторка Ольга Сумська поділилася, що вирушила на відпочинок до Австрії

Артистка у відпустку поїхала не сама. Компанію знаменитості склала 21-річна донька Ганна. У своєму Instagram Ольга Сумська показує, як минає їхня відпустка.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Зокрема, вони вирушили за кордон, а саме на гірськолижний курорт, що розташований в австрійській комуні Капрун.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

На відпочинку Ольга Сумська разом із донькою Ганною милується неймовірними засніженими краєвидами.

Допис Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

Також вони катаються на підіймачі. Як ділилася акторка, вона була просто шокована від краси, яка відкривалася перед ними.

Окрім того, артистка разом із донькою у спеціальному вбранні каталася на лижах та сноуборді.

Ольга Сумська з донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська насолоджувалася відпочинком у Карпатах. Щоправда, тоді разом із нею відпочивала не лише донька, а й чоловік, актор Віталій Борисюк.

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