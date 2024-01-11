Ольга Сумська похизувалася, як із донькою відпочиває на гірськолижному курорті в Австрії

Артистка насолоджується відпусткою за кордоном.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася, що вирушила на відпочинок до Австрії
Артистка у відпустку поїхала не сама. Компанію знаменитості склала 21-річна донька Ганна. У своєму Instagram Ольга Сумська показує, як минає їхня відпустка.
Зокрема, вони вирушили за кордон, а саме на гірськолижний курорт, що розташований в австрійській комуні Капрун.
На відпочинку Ольга Сумська разом із донькою Ганною милується неймовірними засніженими краєвидами.
Також вони катаються на підіймачі. Як ділилася акторка, вона була просто шокована від краси, яка відкривалася перед ними.
Окрім того, артистка разом із донькою у спеціальному вбранні каталася на лижах та сноуборді.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська насолоджувалася відпочинком у Карпатах. Щоправда, тоді разом із нею відпочивала не лише донька, а й чоловік, актор Віталій Борисюк.
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