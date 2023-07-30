Ольга Сумська похизувалася, як з 21-річною донькою в одній виставі грала

Знаменитість разом з донькою грала в одному в одному з театрів Києва.
Народна артистка України Ольга Сумська похизувалася, як з 21-річною донькою, акторкою-початківицею Анною Борисюк, грала в одній виставі.
Так, цьогоріч дівчина закінчила театральний університет та вже отримала свою першу роботу. Анна грає роль Кралі-Галі у виставі "За двома зайцями". Сама ж Ольга Сумська теж залучена. Акторка втілила на сцені образ Секлити Лимерихи.
Тим часом глядачі позитивно оцінили гру Анни Борисюк, адже після вистави юну акторку засипали квітами.
"Дякуємо, Києве, дорогі наші друзі", - подякувала глядачам Ольга Сумська.
Наразі театральна трупа перебуває на гастролях. Тож після Києва Ольга Сумська разом з донькою вирушила далі грати виставу "За двома зайцями".
Нагадаємо, Анна Борисюк лише цього року стала випускницею театрального університету імені Карпенка-Карого. Навчальний заклад юна акторка закінчила з відзнакою, отримала роботу в театрі та одразу вирушила на гастролі.
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