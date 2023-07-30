Ольга Сумська похизувалася, як з 21-річною донькою в одній виставі грала

Знаменитість разом з донькою грала в одному в одному з театрів Києва.

Народна артистка України Ольга Сумська похизувалася, як з 21-річною донькою, акторкою-початківицею Анною Борисюк, грала в одній виставі.

Так, цьогоріч дівчина закінчила театральний університет та вже отримала свою першу роботу. Анна грає роль Кралі-Галі у виставі "За двома зайцями". Сама ж Ольга Сумська теж залучена. Акторка втілила на сцені образ Секлити Лимерихи.

Ольга Сумська разом з донькою грає у виставі / Фото: instagram.com/olgasumska

Тим часом глядачі позитивно оцінили гру Анни Борисюк, адже після вистави юну акторку засипали квітами.

"Дякуємо, Києве, дорогі наші друзі", - подякувала глядачам Ольга Сумська.

Молодша донька Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

Наразі театральна трупа перебуває на гастролях. Тож після Києва Ольга Сумська разом з донькою вирушила далі грати виставу "За двома зайцями".

Нагадаємо, Анна Борисюк лише цього року стала випускницею театрального університету імені Карпенка-Карого. Навчальний заклад юна акторка закінчила з відзнакою, отримала роботу в театрі та одразу вирушила на гастролі.

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