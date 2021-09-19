Ольга Сумська похвалилася подарунками на ювілей від колишнього та теперішнього чоловіка

Ольга Сумська похвалилася подарунками на ювілей від колишнього та теперішнього чоловіка

Влітку зірка відсвяткувала 55-річчя.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська у серпні відсвяткувала ювілей.

Зірці виповнилося 55 років. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, як її вітав чоловік, Віталій Борисюк. Так, коханий вручив дружині намисто, про яке вона мріяла.

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"Я хотіла давно баламути, вони шалено дорогі, в мене їх ще не було і раптом Віталій мені їх дарує", – поділилася акторка.

Зі свого боку, Борисюк додав, що намистом не обійшовся та придбав Ользі дві брендові сумочки.

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"Величезний букет кремових троянд, Оля їх дуже полюбляє і подарунки: сумочки дуже відомих брендів, дві, круті", – зазначив актор.

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Не лишився осторонь і перший чоловік Сумської, Євген Паперний: "Я їй подарував дуже хороший набір цукерок, причому там нашпиговка така, фруктова: курага, слива, величезні цукерки".

Нагадаємо, не так давно Ольга Сумська поділилася архівним фото, на якому вона 20-річна позує в купальнику. На знімку артистка зображена на тлі річки.

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