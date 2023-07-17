Ольга Сумська показала 21-річну доньку-красуню та привітала її із закінченням університету

Зіркова родина вперше разом вирушає на гастролі.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася рідкісним фото зі своєю 21-річною донькою Ганною від актора Віталія Борисюка.
Дівчина пішла стопами своїх зіркових батьків і також стала акторкою. Ба більше, Ганна закінчила той самий університет, в якому свою кар'єру почали будувати її тато й мама.
На своїй сторінці в Instagram Сумська показала усміхнене фото з донькою та привітала її зі здобуттям вищої освіти.
"Доцю, Ганнусю, наша рідненька! Вітаємо тебе, сонечко, із закінченням нашої альма-матер ім. Карпенка-Карого і отриманням диплома з відзнакою", - привітала Ганну зіркова мама.
Одразу ж після закінчення університету Ганна має змогу показати себе на великій сцені. Як розповіла Сумська, вже скоро вони разом із чоловіком та донькою вирушають у гастролі з виставою "За двома зайцями".
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