Ольга Сумська показала архівне фото зі старшою сестрою Наталією

У рідних сестер доволі напружені стосунки.

Відома українська акторка Ольга Сумська продовжує ділитися архівними світлинами.

Зокрема, в Instagram-stories артистка показала знімок, на якому зображена з татом ще зовсім маленькою. Так, фото було зроблене взимку, на острові Хортиця.

"Я з татом… Запоріжжя. Хортиця", - поділилася артистка.

Ольга Сумська разом з татом / instagram.com/olgasumska

Також, акторка показала й доволі рідкісне фото, на якому зображена разом зі своєю старшою сестрою Наталією. Кадр був зроблений 45 років тому.

Ольга та Наталія Сумські / instagram.com/olgasumska

Зазначимо, у рідних сестер доволі напружені стосунки. Вони не спілкуються та майже не зустрічаються, лише на сімейних святах. Як раніше розповідала Наталія, так склалося через низку причин, серед яких стиль життя та політика.

Також Наталія не спілкується зі своєю племінницею Антоніною Паперною, яка живе в Росії. Вона говорить, що це "вже інша країна та інша сім’я".

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