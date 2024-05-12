Ольга Сумська показала чуттєве фото з чоловіком і зворушила привітанням з особливим святом

Подружжя вже 28 років разом.
Українська акторка Ольга Сумська розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 12 травня, артистка святкує річницю знайомства з чоловіком Віталієм Борисюком. Пара почала будувати стосунки 28 років тому.
Зокрема, у своєму фотоблогу Ольга поділилася ніжним знімком з коханим, на якому обіймає його. А під фото поділилася спогадами, як зароджувався їхній роман, і які емоції тоді відчувала.
"28 років разом… Вітасіку, я пам'ятаю кожну мить перших днів… Коли все це народжується… Справжнє, найцінніше, єдине в світі! Люблю", - замилувала артистка.
У коментарях шанувальники привітали подружжя з важливим святом і побажали якомога довше жити у коханні та злагоді:
- Мені здається, що його не можна не любити. Чудова пара – будьте щасливі
- Вітаю вас! Ви одна з найкращих пар та найміцніших пар України. Фантастичні
- Вітання! Здоров'я та взаємоповаги! Ще багато років життя разом!
- Обожнюю. Божого благословення Вашій родині
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала архівні фото з доньками та покійною мамою й подякувала їй з нагоди Дня матері.
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