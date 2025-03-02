Ольга Сумська показала доньку-красуню від Борисюка і ніжно привітала її з 23-річчям

Українська акторка Ольга Сумська повідомила про важливе свято в її родині. Молодша донька знаменитості від чоловіка Віталія Борисюка зустрічає день народження.

Юній акторці Ганні Борисюк виповнюється 23 роки. Звичайно, Ольга Сумська публічно привітала доньку-красуню зі святом. Вона опублікувала кадри з Ганною, де та зображена в українському народному вбранні. Також акторка розчулила теплими словами з привітаннями та побажаннями, які адресувала доньці.

Ганна Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Вітаємо, доню, рідненька наша дівчинка! Наша Гануся, наше сонечко! Будь сильною! Це так важливо сьогодні! Любимо! Тато і мама", - звернулася до доньки акторка.

Віталій Борисюк також в Instagram адресував доньці вітальний допис. Він опублікував їхні архівні світлини, де можна помітити, як Ганна змінювалася з роками. Окрім того, Борисюк побажав доньці здоров'я, здійснення мрій та безмежного щастя.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

"З днем народження, наше сонечко, наша радість, наша надія! Здоров'я, здійснення всіх мрій і безмежного щастя!" – звернувся до доньки актор.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла про відновлення спілкування зі старшою сестрою. Артистка зізналась, після чого вони помирилися та про що вона шкодує.

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