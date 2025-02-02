Ольга Сумська показала фото з молодості з чоловіком Борисюком і як вони за 35 років змінилися

Українська акторка Ольга Сумська показала, як із чоловіком Віталієм Борисюком змінилася за 35 років.

У Мережі нині набирає обертів новий тренд. Його мета полягає в тому, аби показати архівне та свіже сімейне фото і порівняти зміни. Тож, в Instagram Ольга Сумська опублікувала знімок з Віталієм Борисюком, який був зроблений 1990 року. На чорно-білій світлині акторка показала, який вигляд вони з коханим мали в молодості.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Далі Ольга Сумська опублікувала свіжий знімок, який був зроблений цьогоріч. Щасливе подружжя позувало в обіймах одне одного, тим часом артистка тримала в руках чималий букет червоних троянд.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Мета тренду – показати, як ми змінилися, використовуючи тільки два фото. Які там тренди! Просто доля!" – поділилася знаменитість.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Цибульська долучилася до цього тренду. Виконавиця опублікувала архівне фото з чоловіком та сином і здивувала, як вони з роками змінилися.

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