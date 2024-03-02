Ольга Сумська показала молодшу доньку-красуню і привітала її з 22-річчям

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що її молодша донька Анна, сьогодні, 2 березня, святкує день народження.

Дівчині виповнилося 22 роки. З цієї нагоди зіркова мама присвятила доньці пост з привітаннями в Instagram. Сумська у фотоблогу розмістила кадри Анни з нещодавньої фотосесії, де вона зображена у білій сорочці та з макіяжем:

“Доця! Рідненька, з 22-річчям! Будь щаслива! Попри все! Віри в себе! Любимо! Вітаємо!” - підписала світлини Сумська.

Донька Ольги Сумської Анна Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Донька Ольги Сумської Анна Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Донька Ольги Сумської Анна Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Своєю чергою, підписники сторінки акторки наробили компліментів її доньці і зазначили, що вона одночасно схожа і на Сумську, і на її чоловіка, актора Віталія Борисюка:

Красуня! Вся в батьків! Гарної долі

Вітаю. Така красуня! Хай буде щасливою і світ лягає до ніг

Гарненька доця, була більше на тата схожа, а зараз гени мами почали переважати!

Господи, яка красуня виросла!

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою Анною / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка, акторка Анна Борисюк показалася у спортзалі. Артистка похизувалася фігурою у топі та спортивних легінсах Анна показала, як готується до літа.

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