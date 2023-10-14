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Ольга Сумська показала покійну маму у юності та згадала її у 90-річний ювілей

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ольга Сумська показала покійну маму у юності та згадала її у 90-річний ювілей

Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Зірка вшанувала пам'ять рідної людини.

Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками серією архівних світлин, на яких зображена з мамою Ганною Іванівною.

На сторінці в Instagram зірка розповіла, що сьогодні, 14 жовтня, її мамі виповнилося б 90 років. Як зізналася артистка, вона досі дотримується їхнього з мамою ритуалу, коли щоранку розповідала їй про свої плани на день.

Мама Ольги Сумської в молодості / © instagram.com/olgasumska
Мама Ольги Сумської в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська поділилася, що її мама мала багато щирості та сонячної енергії у серці, яку дарувала всім навколо:

"Мама… Ганна Іванівна Сумська. Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал…Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії у твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку маму!" – написала акторка.

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з родиною / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska
Мама Ольги Сумської була акторкою / © instagram.com/olgasumska
Мама Ольги Сумської була акторкою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що мама акторок Ольги та Наталії Сумських померла 27 лютого 2022 року. Зазначимо, що Ганна Сумська була українською акторкою, заслуженою артисткою УРСР.

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Дата публікації
Перегляди
507
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