Ольга Сумська показала покійну маму у юності та згадала її у 90-річний ювілей

Зірка вшанувала пам'ять рідної людини.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками серією архівних світлин, на яких зображена з мамою Ганною Іванівною.
На сторінці в Instagram зірка розповіла, що сьогодні, 14 жовтня, її мамі виповнилося б 90 років. Як зізналася артистка, вона досі дотримується їхнього з мамою ритуалу, коли щоранку розповідала їй про свої плани на день.
Сумська поділилася, що її мама мала багато щирості та сонячної енергії у серці, яку дарувала всім навколо:
"Мама… Ганна Іванівна Сумська. Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал…Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії у твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку маму!" – написала акторка.
Нагадаємо, що мама акторок Ольги та Наталії Сумських померла 27 лютого 2022 року. Зазначимо, що Ганна Сумська була українською акторкою, заслуженою артисткою УРСР.
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