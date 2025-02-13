Ольга Сумська показала раніше небачені фото з сестрою і розсекретила майбутній родинний проєкт

Українська акторка Ольга Сумська показала раніше небачені фото з сестрою Наталією та розповіла про свій майбутній родинний проєкт.

Артистка у програмі "ЖВЛ представляє" поділилася, що планує створити книгу про їхню родинну династію Сумських. Знаменитість планувала це вже зробити давно. Зірка хотіла, аби книгу побачила її мама – акторка Ганна Сумська. На жаль, її не стало 27 лютого 2022 року. Акторка неабияк шкодує, що не встигла до того часу написати книгу.

"Це моя мрія. Я не встигла зробити це, поки була жива мамочка. Такий гріх за мною, бо обіцяла, але ж не встигла…війна. Але я обов'язково це зроблю. Я вже собі дала обіцянку", - поділилася акторка.

Ольга Сумська показала архівні родинні фото / Фото: скриншот з відео

Також спеціально для "ЖВЛ представляє" Ольга Сумська показала раніше небачені родинні фото Сумських. Зокрема, артистка поділилася світлинами батьків. Як пригадує знаменитість, її мама на весілля не одягала вельон, однак кадри в образі наречених в знаменитих акторів є завдяки професії.

Ольга Сумська показала архівні родинні фото / Фото: скриншот з відео

"Мамочка! Батьки під будинком. От історія любові, неймовірного кохання оцієї пари прекрасної – В'ячеслава та Ганни Сумських. Оці обійми! Так виходить, що мамочка так і не одягнула вельон. Вельон – це ознака розкоші. Коли батьки одружувалися, це було дуже скромно. Я коли запитувала в мами, в чому ти була, яка це була сукня, вона казала: "Це щось десь позичене, пішли, розписалися тихенько і жодних не було ресторацій", - говорить артистка.

Ольга Сумська показала архівні родинні фото / Фото: скриншот з відео

Загалом, сестри Ольга та Наталія Сумські поділили між собою родинні альбоми. Суперечок на цю тему між ними не виникало. Як говорить артистка, вони з сестрою брали ті фото, які були їм до душі.

"Звісно, що у Наталі є такі альбоми і в мене. Ми якось розділили їх. Тут вже не було суперечок. Наталочці сказала, щоб брала, що їй до душі", - пригадала знаменитість.

Ольга Сумська показала архівні родинні фото / Фото: скриншот з відео

До речі, нещодавно Ольга Сумська знайшла архівні фото сестри. Акторка натрапила на негативи, які були зроблені, коли Наталія у 22 роки знімалася у фільмі "Наталка Полтавка". Артистка проявить фото та планує їх віддати сестрі, коли вони особисто зустрінуться.

Ольга Сумська показала архівні родинні фото / Фото: скриншот з відео

"Маленька така сумочка, мамочка її носила у Львові у 50-х роках. Раптом у цій сумочці я знаходжу негативи того часу, коли Наталія В'ячеславівна знімалася у ролі Наталки Полтавки. Їй було 22 роки. Надіслала декілька слайдів Наталі В'ячеславівні. Вона не знала, що я знайшла такі унікальні фотознімки", - додала акторка.

Ексклюзив! Ольга Сумська вперше показала унікальні сімейні фото! – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська жалілася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість також розкривала симптоми своєї хвороби.

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