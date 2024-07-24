Ольга Сумська показала рідкісне фото з донькою-красунею і розсекретила, як проводить із нею час

Артистка потішила сімейним контентом.
Українська акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час показалася з молодшою донькою-красунею.
Ганна рідкісна гостя у фотоблогу зіркової мами. Однак Ольга Сумська зробила виняток. Артистка в Instagram опублікувала знімок із донькою від чоловіка, актора Віталія Борисюка.
На світлині знаменитість показала, як проводить час із донькою. Вони влаштували собі невеличкий відпочинок і в ресторані насолоджувалися компанією одна одної. Ольга Сумська для прогулянки з донькою обрала лляну сукню, а Ганна була одягнена у чорне вбрання, доповнивши образ аксесуарами. Підписувати знімок із донькою Ольга Сумська не стала.
Зазначимо, Ганні Борисюк нині 22 роки. Донька знаменитих акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка пішла стопами батьків та обрала творчу професію. Зокрема, вона навчається в театральному і вже навіть грає у виставах разом із зірковою мамою.
Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана тішила рідкісним фото з 7-річною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка показала, як дівчинка з роками помітно змінилася.
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