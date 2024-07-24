Ольга Сумська показала рідкісне фото з донькою-красунею і розсекретила, як проводить із нею час

Українська акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час показалася з молодшою донькою-красунею.

Ганна рідкісна гостя у фотоблогу зіркової мами. Однак Ольга Сумська зробила виняток. Артистка в Instagram опублікувала знімок із донькою від чоловіка, актора Віталія Борисюка.

На світлині знаменитість показала, як проводить час із донькою. Вони влаштували собі невеличкий відпочинок і в ресторані насолоджувалися компанією одна одної. Ольга Сумська для прогулянки з донькою обрала лляну сукню, а Ганна була одягнена у чорне вбрання, доповнивши образ аксесуарами. Підписувати знімок із донькою Ольга Сумська не стала.

Ольга Сумська з молодшою донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Ганні Борисюк нині 22 роки. Донька знаменитих акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка пішла стопами батьків та обрала творчу професію. Зокрема, вона навчається в театральному і вже навіть грає у виставах разом із зірковою мамою.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана тішила рідкісним фото з 7-річною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка показала, як дівчинка з роками помітно змінилася.

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