Ольга Сумська показала себе 16-річною та пригадала першу роль у фільмі

Українська акторка Ольга Сумська поділилася архівним знімком, який був зроблений 1983 року.

Ольга Сумська почала зніматися у фільмах у зовсім юному віці.

Вперше на телеекранах майбутня знаменитість з'явилась у віці 16 років. Тоді вона зіграла у стрічці режисера Юрія Ткаченка – "Вечори на хуторі біля Диканьки", який вийшов 1983 року.

У картині Сумська зіграла роль музи Гоголя, панночку і доньку сотника. До слова, артистка лише з позитивом згадує свої перші знімання у фільмі, адже саме тоді вона зрозуміла, настільки любить акторську справу.

Отже, в Instagram-stories зірка вирішила поділитися архівним знімком, який був зроблений під час знімань фільму. На фото 16-річна Сумська стоїть автентичній сукні, склавши руки, та дивиться в далечінь.

Ольга Сумська у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки" / Фото: instagram.com/olgasumska

"1983 рік, перша роль у кіно", - підписала фото артистка.

Зазначимо, Ольга Сумська вперше з'явилася на телеекранах, коли зіграла у стрічці "Вечори на хуторі біля Диканьки". Роль майбутня зірка отримала завдяки своїй сестрі, Наталії, яка привела її до режисера картини – Юрія Ткаченка.

Велику популярність Ользі Сумський принесла роль у серіалі "Роксолана", де знаменитість зіграла головну героїню – Роксолану.

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