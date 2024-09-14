Ольга Сумська показала себе в юності та привітала колег з важливим святом

Артистка поділилася архівною світлиною.
Сьогодні, 14 вересня, в Україні святкують День українського кіно.
З нагоди професійного свята низка акторів публікують фото зі знімальних майданчиків і вітають усіх причетних зі святом. Народна артистка України Ольга Сумська також долучилася до привітань колег і показала своє архівне фото, коли вона почала свою акторську діяльність. На зображенні юна артистка позує у вишиванці та намисті.
"З Днем українського кіно! Далі буде! Неодмінно!", - наголосила Ольга.
До слова, під публікацією зібралося чимало шанувальників Сумської, які засипали акторку компліментами й привітали її з професійним святом.
- "Вітаю!" – Оля Цибульська
- Все життя жила в Україні, але не там, де мова українська панувала, так сталося... Але тільки почувши Ваш голос, Вашу українську промову, полюбила її, почула її солов'їну. Ви скарб України та її гордість. Дякую!
- Найяскравіша зірка на українському небосхилі! Люблю шалено! Нехай Бог оберігає вас і вашу родину від всякого лиха
- Зірка, яка ніколи не згасне
Нагадаємо, донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна також пішла акторськими стопами батьків. Нещодавно зіркова мама ділилася, як їй виступати на одній сцені з 22-річною донькою.
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