Ольга Сумська показала себе в юності та привітала колег з важливим святом

Сьогодні, 14 вересня, в Україні святкують День українського кіно.

З нагоди професійного свята низка акторів публікують фото зі знімальних майданчиків і вітають усіх причетних зі святом. Народна артистка України Ольга Сумська також долучилася до привітань колег і показала своє архівне фото, коли вона почала свою акторську діяльність. На зображенні юна артистка позує у вишиванці та намисті.

"З Днем українського кіно! Далі буде! Неодмінно!", - наголосила Ольга.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

До слова, під публікацією зібралося чимало шанувальників Сумської, які засипали акторку компліментами й привітали її з професійним святом.

"Вітаю!" – Оля Цибульська

Все життя жила в Україні, але не там, де мова українська панувала, так сталося... Але тільки почувши Ваш голос, Вашу українську промову, полюбила її, почула її солов'їну. Ви скарб України та її гордість. Дякую!

Найяскравіша зірка на українському небосхилі! Люблю шалено! Нехай Бог оберігає вас і вашу родину від всякого лиха

Зірка, яка ніколи не згасне

Нагадаємо, донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна також пішла акторськими стопами батьків. Нещодавно зіркова мама ділилася, як їй виступати на одній сцені з 22-річною донькою.

Читайте також: