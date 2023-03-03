Ольга Сумська показала, як і де її молодша донька зустріла 21-річчя

Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками рідкісними фото своєї молодшої доньки Ганни.

Приводом став день народження дівчини, яке вона відсвяткувала 2 березня. Ганні виповнився 21 рік. На сторінці в Instagram Сумська розмістила світлини доньки-іменинниці і показала, де дівчина провела свято.

Молодшій доньці Сумської Ганні виповнився 21 рік / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська показала, як її донька Ганна 21-річчя святкувала / Фото: instagram.com/olgasumska

Наразі Ганна перебуває разом з батьками у Києві. А у свій 21-й день народження дівчина навіть вийшла на сцену Молодого театру, де зіграла у виставі "Чоловіки та жінки".

Ольга Сумська показала, як її донька Ганна 21-річчя святкувала / Фото: instagram.com/olgasumska

"Доця, рідненька, з днем народження! Світла, добра душа! Ніжна і, водночас, наполеглива і сильна! Своє 21-річчя зустріла на сцені Молодого театру, в дипломній виставі…А це добрий знак! Пам'ятаю, як твій дідусь, Народний артист України В'ячеслав Сумський казав: "День народження на сцені – весь рік плідний"! Головне, аби ти була щасливою, аби вірила в себе за будь-яких обставин!" – привітала зіркова мама доньку.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком та їхньою донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, що після вистави родина вирушила святкувати до ресторану. Ганна минулого вечора для свого свята обрала вишиванку та чорні мінішорти. Цікаво, що привітати дівчину з 21-річчям прийшла подруга Сумської, колишня модель, нині суспільна діячка Влада Литовченко.

Ольга Сумська з Владою Литовченко, чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що 2 березня день народження також відсвяткувала донька співачки Олі Полякової Маша. Дівчині виповнилося 18 років. Своє повноліття Маша поїхала зустрічати у Париж, де показала романтичні поцілунки з бойфрендом біля Ейфелевої вежі.

Читайте також: