Ольга Сумська показала, як з чоловіком засмагає та відпочиває в Одесі: "Насолода"

Подружжя вирушило до моря у перерві між гастролями.

Українська акторка Ольга Сумська замилувала кадрами з відпочинку з чоловіком Віталієм Борисюком.

Так, акторка разом з театральною трупою вирушили до Одеси, щоб зіграти там виставу. Втім, Ольга разом з чоловіком вирішили скористатися цією можливістю і у вільний час прийшли на найпопулярніший пляж в Одесі – Ланжерон. Так, пара зробила декілька світлин на тлі моря. На зображенні Сумська ніжно обіймає чоловіка з голим торсом.

"Привіт, рідна Одесо! Скучили! Між тривогами все ж встигли заскочити на Ланжерон! Після шаленого гастрольного туру ці пів годинки зарядили силою і натхненням… Одесо, бережи тебе Боже", - наголосила зірка у фотоблогу.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім того, закохані навіть встигли трохи позасмагати й пройтися узбережжям, перед тим намочивши ноги у морі. Також акторка показала, як її коханий ніжився на сонечку.

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

У коментарях шанувальники артистки навіть через фото відчули цю неймовірну атмосферу й морський бриз:

Наше море!

Рідна Одеса, клас

Море незалежне і могутнє!

Пахне морем! Чудові! Бережіть себе!

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська з Віталієм Борисюком відсвяткували особливе свято. З нагоди річниці знайомства акторка ніжно звернулася до коханого і показала романтичне фото.

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