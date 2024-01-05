Ольга Сумська замилувала кадрами, як з донькою та чоловіком проводить час у Карпатах

Українська акторка Ольга Сумська показала, як вона разом з чоловіком Віталієм Борисюком і їхньою молодшою донькою Ганною Борисюк проводять час у Карпатах.

Так, артистка разом з донькою показалася на лижах. Знімками вона поділилася у своєму фотоблогу.

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

До того ж Ольга поділилася їхньою родинною світлиною у спеціальному спорядженні на тлі гірського спуску. Щоправда, обличчя Ганни майже не видно, бо його прикриває кумедна маска у вигляді скелета. Сама ж артистка доповнила свій образ традиційною українською хусткою.

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

До слова, знаменитість зізналася, що вже два роки вони не приїздили на гірськолижний курорт. І похизувалася краєвидами, за якими вона спостерігала під час відпочинку. Зокрема, з підйомника та на горі перед спуском.

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

Також Сумська показалася з відомим українським телеведучим В’ячеславом Соломкою поблизу СПА-комплексу, де згодом вони візьмуть участь у благодійному заході.

Ольга Сумська на відпочинку в Карпатах / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася, як вона у родинному колі зустріла Новий рік. Акторка також потішила фанів сімейним контентом.

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