Ольга Сумська показалася з чоловіком і донькою у Буковелі та з ким із зірок на лижах катається

Народна артистка України Ольга Сумська з родиною вирушила на відпочинок.

Так, 58-річна акторка з донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком цієї зими приїхали до Буковелю. У горах вони вирішили не сидіти склавши руки та одразу стали на лижі. У своєму фотоблогу Ольга показала чудову сонячну погоду та безліч людей.

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ще одним несподіваним сюрпризом під час подорожі стала зустріч родини із зірковими друзями. Зокрема, разом з Сумською і Борисюком час проводили актор Тарас Цимбалюк і ведучий В'ячеслав Соломка. У спеціальному спорядженні та на лижах зірки насолоджувалися неймовірними краєвидами рідної України й випробовували різні гірські траси.

Ольга Сумська з друзями / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська також не стрималася та затанцювала просто неба під звуки діджея. А потім компанія зробила спільне фото на тлі сніжних заметів.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною / Фото: instagram.com/olgasumska

До слова, Тарас Цимбалюк у зимовій відпустці показався без своєї коханої. А нещодавно у Мережі ширилися чутки, що актор більше не разом зі Світланою Готочкіною. Ба більше, артист напередодні нового року несподівано назвав себе холостяком.

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