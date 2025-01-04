Ольга Сумська показалася з чоловіком і донькою у Буковелі та з ким із зірок на лижах катається

Компанію родині акторів склали колеги по сцені.
Народна артистка України Ольга Сумська з родиною вирушила на відпочинок.
Так, 58-річна акторка з донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком цієї зими приїхали до Буковелю. У горах вони вирішили не сидіти склавши руки та одразу стали на лижі. У своєму фотоблогу Ольга показала чудову сонячну погоду та безліч людей.
Ще одним несподіваним сюрпризом під час подорожі стала зустріч родини із зірковими друзями. Зокрема, разом з Сумською і Борисюком час проводили актор Тарас Цимбалюк і ведучий В'ячеслав Соломка. У спеціальному спорядженні та на лижах зірки насолоджувалися неймовірними краєвидами рідної України й випробовували різні гірські траси.
Сумська також не стрималася та затанцювала просто неба під звуки діджея. А потім компанія зробила спільне фото на тлі сніжних заметів.
До слова, Тарас Цимбалюк у зимовій відпустці показався без своєї коханої. А нещодавно у Мережі ширилися чутки, що актор більше не разом зі Світланою Готочкіною. Ба більше, артист напередодні нового року несподівано назвав себе холостяком.
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