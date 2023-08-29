Ольга Сумська показалася в лікарні та розповіла, що з нею сталося

Українська акторка Ольга Сумська неочікувано показалася у лікарні та розповіла, що з нею сталося.

Як поділилася в Instagram-stories знаменитість, лікарка їй мала зробити певну процедуру. Зокрема, після відіграних двох вистав у Сумської трішки сів голос. Тож, вона одразу пішла його відновлювати.

"Друзі, що зараз буде…Зараз буде заливка! Попрацювала дві вистави і трішки посадила голос. Одразу звернулася до професіоналів", - поділилася артистка.

Ольга Сумська у лікарні / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська показала, як відбувалася сама процедура. Загалом, знаменитість сподівається, що її голос повернеться, і вона спокійно зможе відіграти решту вистав.

"Ось він цей шприц. Зараз ми широко відкриємо горло. Сподіваюся, що завдяки такій заливці я дограю в турі нашу виставу", - зазначила артистка.

Ольга Сумська у лікарні / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася архівною світлиною. Артистка показала знімок, на якому їй всього 16 років.

Читайте також: