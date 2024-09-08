Ольга Сумська показалася з 22-річною донькою Ганною та розповіла, як відпочиває з нею

Народна артистка України Ольга Сумська вперше за тривалий час показала свою доньку Ганну.

Так, родина наразі насолоджується відпочинком у Львові. Зокрема, акторка вирішила підлаштувати графік і перед від'їздом за кордон з виставами провела час наодинці з донькою. Зокрема, вони оселилися у центрі міста й смачно поснідавши в готелі з панорамою пішли на прогулянку околицями. Відвідали відомі центральні пам'ятки і зробили милі спільних фото на тлі Оперного театру.

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

До речі, зіркова театральна трупа у повному складі вже також прибула до Львова, щоб згодом рушити виступати до Європи. Серед них – актори Наталка Денисенко, Володимир Горянський, Тарас Цимбалюк, який до того ж вперше побачився й познайомився з донькою Сумської і Віталія Борисюка Ганною. Опісля доволі емоційної зустрічі колег в самому центрі Львова велику компанію пригостили вечерею місцеві заклади.

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вперше за тривалий час прокоментувала конфлікт з рідною сестрою Наталією, з якою не спілкується вже тривалий час.

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