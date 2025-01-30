Ольга Сумська показалася з рідною сестрою Наталією, з якою не спілкується багато років

Українська акторка Ольга Сумська потішила прихильників рідкісним фото з рідною сестрою Наталією.

Артистка переглядала старі світлини. Вона наткнулася на рідкісний кадр, яким вже поділилася у своєму Instagram. Чорно-біле фото було зроблене чимало років тому. На ньому Ольга Сумська зображена з рідною сестрою Наталією. На знімку можна розгледіти, який вигляд акторки мали в молодості.

"Знайшла чудове рідкісне фото в скрині у мамочки…", - підписала знімок знаменитість.

Ольга та Наталія Сумські / Фото: instagram.com/olgasumska

До слова, це неабияк рідкісне фото Ольги Сумської з сестрою. Річ у тім, що рідні люди вже багато років не спілкуються. Причина їхнього конфлікту достеменно невідома. Тим не менш, Ольга Сумська неодноразово говорила, що неабияк хоче відновити спілкування з Наталією, однак сестра не робить їй крок на зустріч.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська насолоджувалася відпочинком із чоловіком та донькою в Буковелі. Також акторка ділилася, хто зі знаменитостей складав їм компанію у катанні на лижах.

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