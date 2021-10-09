Ольга Сумська поскаржилася на своїх сусідів: "От як тут не матюкатися"

Сусіди замастили їй вимиті вікна.
Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська поскаржилася на своїх сусідів.
В Instagram-stories знаменитість показала, як вони замастили їй вікна на балконі квартири. Обурена зірка додала, що вікна нещодавно вимили і от вони знову брудні.
"От як тут не матюкатися, друзі? Буквально два дні тому клінінгова компанія помила вікна і подивіться, що наші сусіди зробили з усім балконом. Обі*рали всі вікна… Я не знаю, що робити. Люди миють вікна, а нам їх загиджують. Боже, ну це жах!", - прокоментувала Ольга.
Знаменитість додала, що тепер їй знову довелося викликати клінінгову компанію.
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