Ольга Сумська потрапила в скандал через співпрацю з російським режисером і відповіла хейтерам

Українська акторка Ольга Сумська нарвалася на хвилю хейту у Мережі через прийдешні гастролі Європою з виставою "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова.

Юзери звинуватили Ольгу Сумську у співпраці з російським режисером Валерієм Беляковичем, який поставив "Майстер і Маргарита".

Белякович – радянський та російський режисер, головний режисер московського "Театра на Юго-Западе", "Лауреат Премії Уряду Російської Федерації в галузі культури, Заслужений артист РРФСР, нагороджений Орденом дружби".

Окрім того, люди обурені тим, що вистава гратиметься мовою оригіналу – російською.

Своєю чергою, Ольга Сумська відповіла на закиди українців. Вона наголосила, що ніколи в житті не бачила Беляковича і взагалі він помер 2016 року.

"Вистава "Майстер і Маргарита" була поставлена 2003 року! Тобто, 19 років тому… Я репетирувала виставу по відео і зіграла вперше свою прем'єру в рідній Ялті…Незабутньо… Цього року продюсери з Європи запропонували тур великими містами – Париж, Прага, Берлін та інші…Ми домовлялись одразу про відсотки від зборів на потреби ЗСУ! Саме цей меседж сьогодні в пріоритеті для всіх нас!" – наголосила Сумська.

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Вона також зазначила, що у виставі немає російських акторів – лише українські та латвійський знаменитий актор Івар Калниньш, який від перших днів війни підтримав Україну і відмовився від усіх російських проєктів:

"Ганьба тим, хто пише, що ми їдемо з російськими колегами! Брехня! Їдуть виключно українські актори разом з Іваром! Щодо мови. Нажаль, Івар Калниньш ще не вивчив українську, але обіцяв!В ажко, знаєте, так одразу, на відстані, не спілкуючись… Я знаю, що це болюча тема…Але в Європі є люди, наші глядачі, які хочуть відвідати виставу та не знають української, тому продюсерами було запропоновано зіграти виставу мовою оригіналу… В Україні граємо всі вистави виключно українською!" – зазначила Сумська.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення рф до України Ольга Сумська перебуває в Україні. Втім, старша донька артистки Тоня Паперна живе у Москві, в Росії і жодного разу не висловилася щодо нападу росії на нашу країну.

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