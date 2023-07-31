Ольга Сумська повеселила кумедним селфі з чоловіком та 21-річною донькою

Акторське подружжя Ольга Сумська та Віталій Борисюк тепер грають на одній сцені зі своєю 21-річною донькою Анною.

Донька артистів теж здобула диплом театрального факультету і тепер гастролює разом з батьками. Анна отримала роль Кралі-Галі у п'єсі "За двома зайцями", де також задіяна Сумська - народна артистка грає Секлиту Лимериху.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Поміж виступами акторська родина весело проводить час разом. Так, Сумська розвеселила Мережу кумедним селфі з чоловіком та донькою у потягу, коли вони їхали до чергового міста з виставою.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що лише декілька місяців тому Анна Борисюк стала випускницею театрального університету імені Карпенка-Карого. Дівчина закінчила його з відзнакою та одразу отримала роботу у театрі.

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