Ольга Сумська пригадала, як корова її бабусі втекла від німців і прогодувала село під час війни

Ольга Сумська пригадала, як корова її бабусі втекла від німців і прогодувала село під час війни

Артистка розповіла про унікальний випадок, який стався у її родині.

Народна артистка України Ольга Сумська взяла участь у спецпроєкті ТСН.ua до Дня бабусь і дідусів, який святкується 28 жовтня.

Акторка поділилася з нами цікавими та непростими історіями з життя найрідніших. Зокрема зірка пригадала роки Другої світової війни та унікальний випадок, який стався тоді у її родині.

За словами Сумської, коли під час війни німці захопили село Катюжанка, де мешкала бабуся акторки за маминою лінією Ольга Яківна, вони забирали усю худобу.

Ольга Сумська з бабусею Ольгою Яківною

"У бабусі під час війни була корова Лиска, або Помаранець її звали. Це унікальна корова, яка на той час врятувала село. Як було. Німці, коли захопили село, відправляли людей і скот до Німеччини. Зібрали цих тварин, всіх корів, кіз, курей і завантажили у потяг. Але перед цим ці корови йшли селом. І от, коли переходили місточок, наша корова Лиска стрибнула з цього мосту і заховалася під мостом. Німці стріляли по ній зі зброї, не влучили. Вона наче щось розуміла. Вона перечекала, поки загін пройшов селом і був відправлений. Вона там стояла десь дві години і потім прийшла сама до хати. Бабуся сидить у землянці, підходить сусідка і каже: "Олько, іди, там твоя Лиска Помаранець біля забору прийшла, вим'я таке налилося, треба подоїди". Ця корова на той час, Другої світової війни, уявіть собі яка це була подія, вона врятувала півсела", - поділилася Ольга Сумська.

Також пригадала акторка й непрості часи голодомору і як її бабусю за татовою лінією Параску Сидорівну хотіли з'їсти.

Бабуся Ольги Сумської Параска Сидорівна

"Бабуня Паша розповідала мені про той період голодомору, коли вимирали цілими родинами в українських селах. Бабуся розповідала, що вона не вміла плавати, а в селі був ставок, вона йшла селом і відчула, що за її спиною причаїлися двоє, для того, щоб її наздогнати і з'їсти. І вона, не вміючи плавати, перепливла ставок цей величезний. Як вона це зробила, я можу лише собі це уявити", - поділилася Сумська.

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

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