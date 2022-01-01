Ольга Сумська пригадала, як святкувала Новий рік 25 років тому: "Яка ж була господиня"

Ольга Сумська пригадала, як святкувала Новий рік 25 років тому: "Яка ж була господиня"

Зірка показала архівні світлини.

На відому українську акторку Ольгу Сумську нахлинули спогади.

Зірка пригадала, як святкувала Новий рік 25 років тому. Артистка тоді була разом зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком, свекрухою, Ліною Петрівною, та малесенькою донечкою, Тонею.

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком в молодості / instagram.com/olgasumska

"Новий рік 25 років тому… Приємно згадувати… Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною… Яка ж була господиня! Я багато чому у свекрушки навчилась… Щасливі роки", - поділилася зірка.

Віталій Борисюк з маленькою донечкою / instagram.com/olgasumska

Окрім цього, акторка показала архівні чорно-білі світлини. На знімках зображені ще зовсім молоді Сумська з Борисюком. Так, Віталій Миколайович грав на піаніно, вабився з маленькою Тонею та ніжно цілував Ольгу В'ячеславівну.

Ольга Сумська з чоловіком та свекрухою / instagram.com/olgasumska

"Обожнюю ці світлини", - розповіла акторка.

До речі, 2022 рік Сумська зустрічала в родинному колі: з чоловіком та донькою. Вони їли смаколики, дивилися новорічні мюзикли та весело проводили час.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / instagram.com/olgasumska

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