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Ольга Сумська припустила, чому Віталій Білоножко так раптово пішов із життя

Ольга Сумська припустила, чому Віталій Білоножко так раптово пішов із життя

Ольга Сумська і Віталій Білоножко

Артистка з тугою пригадала їхню міцну дружбу зі співаком.

Українська акторка Ольга Сумська поділилася спогадами про свого товариша, співака Віталія Білоножка, який пішов з життя 9 січня, і припустила, чому він помер так раптово.

За словами зірки, її з артистом поєднувала міцна дружба. Так, Віталій запрошував родину Сумських на свій фестиваль "Мелодія двох сердець"  і завжди коментував кожен сюжет про них на телебаченні.

"Віталій запрошував на фестиваль "Мелодія двох сердець" ще наших батьків. Дуже шанував їх. Я пам'ятаю, як вони співали на сцені, а він за кулісами так розчулився, що заплакав – це було так зворушливо. Щоразу, коли виходив по телебаченню якийсь сюжет про нашу родину, він завжди телефонував і ділився емоціями", – розповіла зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Віталій Білоножко / ©
Віталій Білоножко

Наразі артистка досі не вірить, що життя Віталія обірвалося передчасно. Вона стверджує, що останнім часом бачила його у доволі зажуреному стані. До того ж Сумська припустила, що артист міг занепасти духом через його тривалу відсутність на сцені.

"Ми не знаємо всіх обставин, але інколи бачила тугу в його очах. Насамперед через те, що не мав затребуваності, якої вартий. Він прекрасний співак, якого могли б частіше запрошувати. Можливо, це підкосило. Візьміть будь-яку його пісню – так зворушливо може заспівати тільки Білоножко. Це велика втрата", – додала знаменитість.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, відбувається прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком у Національній філармонії України у Києві.

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