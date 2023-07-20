Ольга Сумська привітала доньку-красуню з випускним і розповіла, ким вона тепер працює

Ганна Борисюк закінчила університет Карпенка-Карого.
Народна артистка України Ольга Сумська поділилася з шанувальниками радісною новиною про свою молодшу доньку Ганну Борисюк.
Так, зіркова мама розповіла, що 21-річна Ганна закінчила КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Сумська привітала дівчину з випускним на сторінці в Instagram.
Акторка розмістила фото з донькою, а також розповіла, що Ганна вже навіть отримала роботу:
"Доця, Ганнуся, наша рідненька! Вітаємо тебе, сонечко, з закінченням нашої альма-матер ім. Карпенка-Карого і отриманням диплома з відзнакою! А ось і наші перші сумісні гастролі з юною акторкою Анею Борисюк в ролі Кралі-Галі у виставі "За двома зайцями", - повідомила Сумська.
Так, вже 22 липня у Чернігові представниці акторської династії Ольга Сумська та Ганна Борисюк вийдуть разом на одну сцену і зіграють у виставі "За вдома зайцями". Повний графік гастролей з виставою Сумська розмістила у себе на сторінці в Instagram.
Нагадаємо, 18 липня Ольга Сумська відсвяткувала ювілей свого чоловіка, актора Віталія Борисюка. Артистка ніжно привітала коханого з 60-річчям та показала, що йому презентувала.
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